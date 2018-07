Verstappen vierde op Hockenheim, Hamilton wint

Max Verstappen heeft zijn gewenste podiumplek in de Grote Prijs van Duitsland niet kunnen bemachtigen. De Limburger eindigde als vierde op Hockenheim, dezelfde positie waarop hij was vertrokken in zijn Red Bull.

De Brit Lewis Hamilton won zeer verrassend de race, die door regenval tegen het einde een rommelig verloop kreeg. De regerend wereldkampioen was vanaf de veertiende plek gestart, maar rukte al snel op naar voren. Hij profiteerde maximaal van de uitvalbeurt van thuisrijder Sebastian Vettel, die riant aan de leiding lag, maar op de natte baan uit de bocht vloog in zijn Ferrari. Hamilton nam door zijn overwinning de leiding in het wereldkampioenschap van de Formule 1 weer over van Vettel.

Verstappen drong direct na de start aan bij Kimi Räikkönen, maar de Limburger slaagde er niet in de Fin te passeren. Langzaamaan verdween de snellere Ferrari uit het zicht van de Red Bull en wist de Nederlander dat een plek op het podium lastig zou worden, tenzij het zou gaan regenen.

Aan die wens gaf de hemel gehoor, want na ruim veertig rondjes begonnen druppels te vallen op het gloeiend hete asfalt. Verstappen nam de gok en dook de pitstraat in voor banden met profiel, zodat hij kon aanvallen op de natte baan. Maar de regen zette amper door en de coureurs die voor hem reden, bleven op de slicks (gladde banden) rijden. Het leidde ertoe dat Verstappen enkele ronden later alweer naar binnen ging om van banden te wisselen.

Kort daarna crashte Vettel en kreeg de race een compleet nieuwe wending, waarbij Hamilton, die pas één keer van banden was veranderd, de koppositie cadeau kreeg. Ondanks het versleten rubber hield Hamilton zijn Mercedes in de slotfase keurig in bedwang en reed hij naar zijn vierde zege van het seizoen en de 66e GP-zege in zijn carrière.

Verstappen kon in de rommelige slotfase zijn vierde positie niet meer verbeteren. ,,Soms pakt een gok goed uit, soms niet”, meldde de Nederlander.