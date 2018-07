Vettel valt als koploper uit in thuisrace

De Grote Prijs van Duitsland in de Formule 1 is op een drama uitgelopen voor Sebastian Vettel. De thuisrijder viel uit na ruim vijftig rondjes op de Hockenheimring. Hij lag op dat moment riant aan de leiding. Vettel gleed weg in zijn Ferrari op een nat gedeelte van het circuit.

De regen die plotseling viel op het circuit tijdens de race, bracht veel verwarring bij de coureurs. Vettel koos ervoor niet de pitstraat in te gaan om van banden te wisselen en bleef op de slicks (gladde banden) doorrijden.

De Duitser, na tien grands prix leider in het wereldkampioenschap, baalde vreselijk van zijn uitvalbeurt. Hij sloeg van woede op zijn stuur.