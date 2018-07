Dumoulin: geen idee of ik kan winnen

Wielrenner Tom Dumoulin heeft geen idee of hij de Ronde van Frankrijk kan winnen. Dat zei hij maandag op de rustdag van de Tour tegen de NOS. ,,Ik weet het echt niet. Natuurlijk wil ik het en natuurlijk ga ik er alles aan doen. De komende dagen zullen we zien of het lukt.”

Dumoulin staat vooralsnog derde achter het leidende Sky-duo Geraint Thomas en Chris Froome. De komende dagen rijdt het peloton door de Pyrenee├źn. ,,Morgen wordt het al vrij lastig, met een lange rit”, zegt Dumoulin. ,,Daarna volgt een korte, zeer heftige etappe. Ik kijk er in elk geval naar uit.”