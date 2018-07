Reza Ghoochannejhad zet zijn loopbaan voort bij Apoel Nicosia op Cyprus. De aanvaller was de laatste seizoenen actief bij sc Heerenveen. Hij nam bovendien deze zomer met Iran deel aan het WK voetbal in Rusland, waar hij niet in actie kwam.

Na het WK stopte Ghoochannejhad als international.

Ghoochannejhad vertrok transfervrij bij Heerenveen. Hij was vooral in het seizoen 2016-2017 met negentien doelpunten zeer succesvol.