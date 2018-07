Lochte voor 14 maanden geschorst na infuus

De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte is voor 14 maanden geschorst omdat hij heeft gebruikgemaakt van een ongeoorloofd intraveneus infuus. Dat heeft de Amerikaanse anti-dopingautoriteit USADA bekendgemaakt.

De zesvoudig olympisch kampioen had in mei een foto geplaatst op zijn social media, waarin hij een infuus met verder toegestane middelen kreeg toegediend. In het daaropvolgende onderzoek bleek dat hij toch regels had overtreden, zo maakte de zwembond bekend. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 24 mei.

Lochte had net een schorsing van tien maanden uitgezeten. De Amerikaanse zwembond gaf hem die straf voor zijn geruchtmakende wangedrag tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.