Mollema tipt Froome als eindwinnaar Tour

Uitgerekend op de dag dat Bauke Mollema een paar extra uurtjes slaap kon meepakken, verstoorde het slopende ritme van de Tour die stille wens. ,,Dat late finishen van de etappes, daardoor de verlate maaltijden en het late tijdstip van slapen zorgden ervoor dat ik vanmorgen al om zes uur wakker was. Daarna lukte het niet meer om weer lekker de slaap te vatten. Niet echt prettig voor een rustdag. Gelukkig heb ik tussen acht en negen uur toch nog een uur de ogen dicht kunnen doen’’, vertelt de Groninger maandagmorgen aan het ontbijt in zijn hotel in Narbonne.

Natuurlijk kan de afloop van de vijftiende rit, met een hoofdrol voor Mollema, van zondag een rol hebben gespeeld, zo erkent hij. ,,Ja, die finale schoot nog wel een paar keer door mijn hoofd. Je denkt na over wat je misschien anders had moeten doen om een andere, betere uitslag te krijgen. Maar de conclusie is dan dat er weinig viel te doen tegen die snelle Nielsen. Ja, een ultieme aanval plaatsen in de laatste twee kilometer, maar of dat een verschil zou hebben gemaakt in de uitslag? Ik geloof van niet”, aldus Mollema, die in Carcassonne als nummer drie werd afgevlagd.

Het positieve van de inspanning is dat zijn benen hem in staat stelden ‘de hele dag te knallen’. ,,Dat geeft vertrouwen voor de slotweek van deze Tour, met de Pyreneeën in aantocht. Hopelijk kan ik nog een aantal keer mee met een ontsnapping gaan die nog eens uitzicht geeft op een ritzege. Dat zou mooi zijn.’’

Chris Froome is in zijn ogen de grootste kanshebber op de eindzege. ,,Het wordt sowieso een leuke strijd, met Froome en Thomas namens Sky, en Tom Dumoulin vlak daarachter. Ook Primoz Roglic tel ik nog mee. De dag na de rustdag hebben altijd wat jongens een slechte dag. En die korte rit van woensdag, zoiets hebben we eigenlijk nooit. Dat wordt oppassen en dat biedt kansen, ook voor anderen om tijd te pakken. Sky staat met twee man er echt het beste voor, maar Thomas heeft nog nooit een goede derde week gekend, en überhaupt nog nooit top tien gereden in een grote ronde, dus voor hem is het nieuw.

Froome is sterk, hij maakte op mij een prima indruk. Volgens mij heeft hij zich helemaal voorbereid op de derde week, zoals hij dat deed in de Giro. Niet dat hij er opnieuw een solo uitgooit van tachtig of honderd kilometer, maar hij zal best wat bijzonders doen. Dumoulin staat er goed voor, al zie ik hem niet in de tijdrit de achterstand van een kleine twee minuten op Thomas wegpoetsen’’, besluit Mollema.