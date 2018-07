Poels: Sky zit in unieke situatie

Met het ingaan van de slotweek in de Ronde van Frankrijk zit Team Sky in een unieke situatie. ,,We staan één en twee in het klassement. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, zei Wout Poels bij de NOS. Zelf wordt hij gezien als de meesterknecht van Chris Froome, nu de nummer twee achter Geraint Thomas. Over de tactiek zei Poels: ,,Ik denk dat degene die een kans krijgt er gewoon voor moet gaan.”

Volgens Poels kan Sky uit het luxeprobleem alleen maar voordeel halen. ,,Helemaal verrast zijn we natuurlijk niet. Vooraf wisten we dat Thomas goed zou kunnen meekomen. Dat hij nu zoveel voorsprong heeft is knap. Voorlopig bekijken we van dag tot dag hoe we alles gaan aanpakken. Zelf voel ik me goed, al ben ik blij met deze rustdag. Maar ik kijk uit naar de laatste week.”