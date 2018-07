Pyreneeënrit met lastige afdaling in finale

Het peloton in de Tour de France begint dinsdag in Carcassonne aan de eerste van drie loodzware Pyreneeënetappes. De zestiende etappe gaat van de middeleeuwse vestingstad naar Bagnères-de-Luchon over 218 kilometer.

Na een lange aanloop van bijna 140 kilometer wachten de renners pas in het tweede deel van de rit drie zware beklimmingen. De eerste beproeving is nog van de tweede categorie, de Col de Portet-d’Aspet. Daarna volgen de Col de Menté en de Col du Portillon van de eerste categorie. De top van de laatste col ligt na een beklimming op Spaans grondgebied op tien kilometer van de finish.

Als de renners de top van de Col du Portillon bereiken volgt een afdaling naar Bagnères-de-Luchon. Vooral het laatste deel van de afdaling met stukken tot 13,9 procent is steil en daar kunnen durfals nog voor verschillen zorgen.

Geraint Thomas start met 1.39 minuut voorsprong op zijn teamgenoot Chris Froome en Tom Dumoulin staat daar weer elf seconden achter. De Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo volgt op 2.38 minuut van het geel.