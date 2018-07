Sprinter Démare nog twee jaar bij FDJ

De Franse sprinter Arnaud Démare heeft zijn contract bij Groupama-FDJ met twee jaar verlengd tot eind 2020. De Franse wielerploeg is in de Tour de France volledig om Démare heen gebouwd. ,,De ploeg haalt renners om mij in de sprints te begeleiden. Ik wil blijven bouwen met deze groep”, zegt de 26-jarige Fransman.

De Nederlander Ramon Sinkeldam is een van de wagonnetjes in de sprinttrein van Démare in de Tour. Vorig jaar won Démare een etappe in de Ronde van Frankrijk. Dit jaar kwam de sprinter nog niet verder dan twee derde plaatsen.

,,Dat Arnaud blijft is een teken van wederzijdse vertrouwen dat we in elkaar hebben”, zegt teambaas Marc Madiot van FDJ.

Démare werd in 2012 beroepsrenner bij FDJ en reed nimmer voor een andere wielerploeg.