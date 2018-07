Tweede rustdag in Tour de France

Aan de tweede rustdag van deze Tour de France gaat nu eens geen grote verplaatsing vooraf. De rit van zondag, gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen, eindigde in Carcassonne waar de renners twee nachten in hetzelfde hotel kunnen overnachten. Wellicht geeft dat gelegenheid voor wat extra nachtrust. Die zal nodig zijn want dinsdag gaat het, vanuit opnieuw Carcassonne, richting Pyreneeën.

De slotweek van de Tour kent drie zware bergetappes: dinsdag, woensdag en vrijdag. Tussendoor ligt een relatief eenvoudige rit naar Pau. Op zaterdag, de voorlaatste dag, is er een individuele tijdrit over 31 kilometer. Als de Tour al niet beslist is gebeurt dat die dag in Espelette. Voorlopig is de Brit Geraint Thomas van Team Sky de leider, gevolgd door zijn land- en ploeggenoot Chris Froome en Tom Dumoulin.