Eerste Pyreneeënrit voor vluchters en dalers

Met de eerste van drie bergetappes in de Pyreneeën begint het peloton aan de slotweek van de Tour de France. De zestiende etappe, met start in Carcassonne en aankomst in Bagnères-de-Luchon, is met 218 kilometer de langste van de drie bergritten.

De lange aanloop voor de drie beklimmingen in de Pyreneeën biedt vluchters de mogelijkheid om voorsprong te pakken. De klassementsrenners zullen het vooral op de cols van de eerste categorie, de Col de Menté en de Col du Portillon, tegen elkaar opnemen. De lastige afdaling naar finishplaats Bagnères-de-Luchon kan ook nog voor verschillen zorgen.

In Carcassonne gaan om 11.40 uur 149 renners van start. Sky-renner Gianni Moscon is er niet meer bij. Hij werd na slaan uit de koers gehaald. De Belg Serge Pauwels kwam zondag bij de sprint ten val en brak zijn rechter elleboog. Hij kan niet meer opstappen.

Geraint Thomas vertrekt in de gele leiderstrui. De Sky-renner uit Wales heeft 1.39 minuut voorsprong op zijn teamgenoot Chris Froome en 1.50 minuut op Tom Dumoulin.