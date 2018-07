De Belg Philippe Gilbert is in de zestiende etappe van de Tour de France als koploper ten val gekomen. De renner van Quick-Step haalde een bocht niet en verdween over de omheining in de greppel. Gilbert stond niet veel later weer naast zijn fiets en vervolgde zijn weg, inmiddels achter een groep nieuwe koplopers.

Gilbert had vooral schaafwonden en liet zich al rijdend behandelen door de Tourarts.