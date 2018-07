Haase snel onderuit in Gstaad

Tennisser Robin Haase heeft zijn goede optreden in het toernooi van Umag geen vervolg kunnen geven in Gstaad. De Haagse prof verloor in de eerste ronde tamelijk verrassend van de Kroaat Viktor Galovic, de nummer 267 van de wereld. Haase liep na drie sets en bijna anderhalf uur als verliezer van de gravelbaan in het Zwitserse toernooi: 1-6 6-3 3-6.

Haase, de nummer 38 van de wereld, was als vijfde geplaatst in Gstaad. Vorig week speelde hij sterk in het Kroatische Umag. Daar bereikte hij de laatste vier in het enkelspel en won hij met Matwé Middelkoop aan zijn zijde het dubbelspel.