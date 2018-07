Korte rit naar hoogste punt in deze Tour

De zeventiende etappe van de Tour de France zal woensdag bij de start een ongebruikelijk beeld geven. De twintig hoogst geklasseerde renners zullen in een soort Formule 1-opstelling staan opgesteld in Bagnères-de-Luchon waar het startsein pas om 15.10 uur wordt gegeven. Het is een korte maar loodzware rit, waarin vanaf het begin strijd wordt verwacht.

Het is de kortste normale etappe van de laatste dertig jaar. Vanuit de start gaat het omhoog naar de top van de Montée de Peyragudes, een klim van 15 kilometer lengte en een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Daarna volgt de Col de Val Louron-Azet, slechts 7,4 kilometer klimmen maar wel tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3 procent. Het hoogtepunt, de slotklim, is nieuw in de Tour. In de uit het verleden bekende gemeente Saint-Lary-Soulan wordt voor het eerst in de Tour de Col du Portet beklommen. Na een klim van 16 kilometer (gemiddelde stijging 8,7 procent) bereiken de coureurs de finish en het hoogste punt van deze Tour op 2215 meter hoogte.