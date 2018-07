LottoNL-Jumbo verlengt met De Tier en Wynants

Team LottoNL-Jumbo heeft de contracten van de Belgische wielrenners Floris De Tier en Maarten Wynants met een jaar verlengd. Wynants (36) rijdt al sinds 2011 bij de Nederlandse wielerploeg. De tien jaar jongere De Tier kwam in 2017 bij LottoNL-Jumbo.

,,Maarten is van grote waarde in de voorjaarsklassiekers en voor onze sprinters en klassementsrenners. Floris is een veelbelovend klimtalent”, zegt sportdirecteur Merijn Zeeman van LottoNL-Jumbo. ,,We werken aan het team van de toekomst en het is mooi dat Maarten daar deel van uit blijft maken. De komende maanden en volgend jaar zullen we ook verder werken aan de ontwikkeling van de klimkwaliteiten van Floris.”

LottoNL-Jumbo verlengde eerder al de verbintenis van Antwan Tolhoek, die op dit moment in de Ronde van Frankrijk rijdt. Ook klassementsman George Bennett blijft langer bij de ploeg.