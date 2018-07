Peloton onderweg in eerste Pyreneeënrit

Het inmiddels aardig uitgedunde peloton is rond 11.40 uur vanuit Carcassonne vertrokken in de zestiende etappe van de Tour de France. Het is de eerste van drie bergetappes in de Pyreneeën in de slotweek van de Tour de France. De rit naar de finish in Bagnères-de-Luchon is 218 kilometer lang.

De drie beklimmingen die ertoe doen in deze etappe liggen in het tweede deel van de etappe: de Col de Portet-d’Aspet (tweede categorie), de Col de Menté en de Col du Portillon (alletwee eerste categorie). De rit eindigt met een lastige afdaling.

Geraint Thomas vertrekt in de gele leiderstrui. De Sky-renner uit Wales heeft 1.39 minuut voorsprong op zijn teamgenoot Chris Froome en 1.50 minuut op Tom Dumoulin. Er zijn nog 148 renners in koers. Damien Howson was de laatste afvaller; de renner van Mitchelton-Scott heeft een breukje in zijn rechterhand en stapte niet meer op de fiets.