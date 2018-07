Sagan kan groene trui niet meer ontgaan

Peter Sagan gaat voor de zesde keer in zijn loopbaan de groene trui winnen in de Tour de France, mits hij zondag in Parijs finisht. Na de tussensprint in de zestiende etappe zijn er deze Tour nog maximaal 270 punten te verdienen. De Slowaakse wereldkampioen leidt het puntenklassement met 452 punten. Zijn naaste belager Alexander Kristoff komt, ook al pakt de Noor al die punten, hooguit tot 440 punten.

Vorig jaar had de Duitser Marcel Kittel 373 punten toen hij na een val in de Alpen moest opgeven. De Australiër Michael Matthews werd in Parijs als winnaar van het puntenklassement gehuldigd met een totaal van 370 punten.