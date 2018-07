Tennissters thuis tegen Canada in Fed Cup

De Nederlandse tennissters treffen Canada in de eerste ronde van de Fed Cup in Wereldgroep II. Dat was de uitkomst van de loting in Londen. Het duel is op 9 en 10 februari 2019 en Nederland heeft het voordeel van een thuiswedstrijd gekregen.

Captain Paul Haarhuis verheugt zich op een wedstrijd voor eigen publiek. ,,Het is goed nieuws dat we na vier jaar weer eens op eigen bodem kunnen spelen. Een thuiswedstrijd past beter in de toernooiplanning van de speelsters, zodat we met het beste team kunnen aantreden. Ook hebben we nu het voordeel dat we zelf de ondergrond mogen bepalen.”

De tennisbond KNLTB maakt in september speellocatie en ondergrond bekend. Het Nederlands team degradeerde april van dit jaar uit Wereldgroep I na een nederlaag (1-4) tegen Australië in de play-offs.