Thomas: morgen gaat het gebeuren

Het was uiteindelijk een rustig dagje voor geletruidrager Geraint Thomas in de Ronde van Frankrijk. De klassementstoppers hielden zich koest in de zestiende etappe, vooral omdat woensdag een spectaculaire (korte) bergrit op het programma staat. ,,Veel renners dachten aan morgen. Dan gaat het gebeuren, het zal erg zwaar worden”, keek Thomas direct vooruit, na afloop van de zestiende etappe.

De rit woensdag zal bij de start een ongebruikelijk beeld geven. De twintig hoogst geklasseerde renners zullen in een soort Formule 1-opstelling staan opgesteld in Bagnères-de-Luchon waar het startsein pas om 15.10 uur wordt gegeven. ,,Gelukkig start ik tenminste van poleposition”, aldus de Sky-renner over de opmerkelijke etappeopzet.

Het is een korte maar loodzware rit, waarin vanaf het begin strijd wordt verwacht. Thomas: ,,Ik moet niet te enthousiast worden in het begin want de laatste klim is waarschijnlijk de zwaarste van deze Tour. Het wordt een interessante en beslissende dag. Ik heb er zin in.”