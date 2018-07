Tweede ritzege Alaphilippe in Tour

Julian Alaphilippe heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Tour de France. De Fransman van Quick-Step won de zestiende etappe, de eerste Pyreneeënrit die voerde van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon. Alaphilippe haalde in de afdaling naar de finish de gevallen Adam Yates in. De Brit was in de beklimming van de Col du Portillon alleen in de aanval gegaan. Alaphilippe won ook al de tiende etappe in Le Grand-Bornand. Bauke Mollema finishte als vierde, Robert Gesink werd zesde.

De klassementsrenners hadden vooral oog voor elkaar en finishten op een kleine negen minuten van de winnaar. De Brit Geraint Thomas van Sky bleef zo geletruidrager met landgenoot Chris Froome en Tom Dumoulin in zijn spoor.

De openingsfase van de rit werd ontsierd door een incident. Het peloton werd gestopt door demonstrerende boeren, die strobalen op de weg hadden gelegd. Kort ervoor had de politie naar verluidt met traangas de demonstranten uiteengedreven, een aantal renners ondervond daarvan veel last. Na een neutralisatie ging het weer verder.

Hoe renners ook probeerden een vlucht op gang te brengen, pas na zo’n 100 kilometer was er een serieus gat tussen een naar ruim veertig renners uitdijende groep en het peloton rond Thomas. In de vluchtgroep vijf Nederlanders: Bauke Mollema, Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter, Koen de Kort en Marco Minnaard. De Belg Philippe Gilbert ontsnapte in de beklimming van de Portet d’Aspet, kwam alleen boven, maar viel in de afdaling. Richting top van de Col de Menté veranderde de situatie op kop. Gesink bleef vooraan over met de Italiaan Damiano Caruso. Kort voor de top werd het tweetal weer bijgehaald door de resten van de oorspronkelijke kopgroep. Alaphilippe, drager van de bergtrui, kwam als eerste boven.

Op weg naar de laatste klim kwamen weer 17 renners samen. Yates bleek de sterkste bergop, maar in de afdaling gleed hij onderuit waarvan Alaphilippe profiteerde.ent.