Waterpoloërs mogen op voor negende plaats

De Nederlandse waterpoloërs kunnen het EK in Barcelona nog afsluiten als negende. De ploeg van bondscoach Robin van Galen versloeg na de uitschakeling door Hongarije in de kwartfinales dinsdag Roemenië met 12-7. Daardoor wacht nu een duel met Duitsland, dat te sterk was voor Frankrijk, om de negende plaats.

Tegen Roemenië werd het 12-7 met de periodestanden 2-2, 4-1, 3-3 en 3-1. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Jesse Koopman (3), Jorn Winkelhorst (3), Robin Lindhout (2), Thomas Lucas, Milos Filipovic, captain Ruud van der Horst en Sam van den Burg.

Oranje evenaart minimaal het resultaat van 2012, toen het bij het EK in Eindhoven tiende werd. Als Nederland negende wordt is dat het beste EK-resultaat sinds 1997.