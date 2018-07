Agent brengt Froome na etappe ten val

De dag van de zeventiende etappe in de Tour de France kon niet ongelukkiger eindigen voor Chris Froome. De Brit van Team Sky kwam bij het fietsen naar de teambus ten val in de afdaling van de Col du Portet omdat een agent hem tegenhield. De gendarme zag Froome aan voor een amateurfietser en trok hem van de weg.

Op een filmpje op Instagram is te zien dat de viervoudig Tourwinnaar opkrabbelt, terwijl zijn racefiets nog op de grond ligt. Hij foetert vervolgens de agent uit, die hem niet had herkend. Froome fietste ook in een grijs regenjasje. Zijn vrouw Michelle vertelde kort daarna aan persbureau Reuters dat Froome geen verwondingen had opgelopen.

Er waren voorafgaand aan de etappe nogal wat amateurfietsers de slotklim op gefietst om later de Tourrenners te kunnen aanmoedigen. Froome had een slechte dag, want hij moest in de laatste kilometers lossen bij zijn teamgenoot en geletruidrager Geraint Thomas en Tom Dumoulin en verloor kostbare tijd.