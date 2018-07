Bont en blauwe Sagan wil door

Peter Sagan wil donderdag van start in de achttiende etappe van de Tour de France. Hij liep geen breuken op bij zijn valpartij in de zeventiende etappe, maar wel blauwe plekken en schaafwonden. ,,Ik heb wel pijn, maar ik acht de kans dat ik morgen start 100 procent”, aldus de Slowaakse wereldkampioen, die zeker is van de groene trui als hij Parijs haalt.

Sagan kwam ten val in de afdaling van de tweede klim van de dag. ,,Ik remde nog, maar dat was niet genoeg en ik belandde in het bos en raakte met mijn bil een grote rots”, vertelde de renner van Bora-hansgrohe aan de meet, die hij ruim 26 minuten na ritwinnaar Nairo Quintana passeerde. Hij liet zich in de medische post onderzoeken. ,,Ik ben blij dat ik niets heb gebroken. Ik heb veel schaafwonden en mijn zitvlak doet pijn. Ik denk niet aan opgeven, het zou te gemakkelijk zijn om naar huis te gaan, zo kort bij Parijs”, aldus Sagan.

De ploegleiding van Bora-Hansgrohe was minder uitgesproken. Een woordvoerder zei dat nader onderzoek van het zitvlak van Sagan nodig is en donderdagochtend het besluit valt of hij daadwerkelijk kan starten.