Dumoulin: Thomas is gewoon de beste

Tom Dumoulin passeerde woendag in de zeventiende etappe van de Tour de France Chris Froome in het algemeen klassement, maar zag ook geletruidrage Geraint Thomas negen seconden uitlopen. Het verschil tussen de nummer één en twee bedraagt 1 minuut en 59 seconden. ,,Thomas is gewoon de beste op dit moment”, leek de Limburger van Sunweb zich voor de camera van de NOS enigszins neer te leggen bij de overmacht van de Brit van Sky.

Pas in de slotfase ontstond een boeiende strijd waarbij Froome de verliezer was. ,,Dit was alles wat we hadden: van mij, maar ik mag hopen ook van de rest”, vertelde Dumoulin. ,,Je hoopt altijd dat Thomas kraakt of Roglic. Maar op dit moment moet ik blij zijn met mijn tijdwinst op Froome. Ik zag dat-ie het lastig had toen Roglic voor het eerst aanviel. Maar ik zat ook aan mijn limiet. Thomas is gewoon de beste, daar is nu niks aan te doen. Ik kan tevreden zijn.”