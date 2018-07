Formule1 eert overleden Marchionne

De Formule 1 betoont eer aan oud-topman van Fiat Chrysler Sergio Marchionne, die op 66-jarige leeftijd is overleden na onverwachte complicaties bij een schouderoperatie. Vooral zijn grote bijdrage aan de wederopstanding van Ferrari in de Formule 1 en zijn bemoeienissen met de koningsklasse worden geroemd. ,,Hij was een leider en een vriend”, zegt Chase Carey, de huidige baas van de Formule 1. ,,Zijn overlijden bedroeft ons zeer, want zijn betekenis voor de Formule 1 is onmetelijk.”

Marchionne stond veertien jaar aan de leiding bij Fiat, het moederbedrijf van Ferrari. Hij stuurde ook de hervormingen aan bij de Formule 1-renstal van Ferrari na het rampseizoen 2014, waarin de Italiaanse bolide voor het eerst sinds 1980 geen enkele race won in het kampioenschap. Sindsdien is Ferrari geleidelijk aan weer doorgegroeid en dit jaar doet Ferrari met Sebastian Vettel weer volop mee om de wereldtitel.

Ook teambaas Toto Wolff van Mercedes reageerde met ontzetting: ,,We hebben een groot pleitbezorger van onze sport verloren, een gepassioneerde concurrent, maar ook een bondgenoot en vriend.”