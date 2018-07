Froome legt zich neer bij verlies Tour

Chris Froome legt zich erbij neer dat hij dit jaar niet voor de vijfde keer de Tour de France gaat winnen. Hij zal vanaf nu zijn ploegmaat Geraint Thomas helpen de gele trui naar Parijs te brengen. ,,Hij rijdt een foutloze Tour en draagt volkomen verdiend de gele trui”, meldde hij verslaggevers aan de finish van de zeventiende etappe. Froome moest lossen op de slotklim en verloor – inclusief bonificatie – een dikke vijftig seconden op Thomas.

De Brit van Team Sky zakte naar de derde plaats in het algemeen klassement met een achterstand van 2.31 op Welshman Thomas. ,,Hij heeft bijna twee minuten voorsprong op Tom Dumoulin en dat is vrij comfortabel. Hij moet het kunnen afmaken en daar zullen we nu voor moeten zorgen”, aldus Froome. ,,Ik heb de laatste drie grote ronden gewonnen en Geraint heeft absoluut geweldig gereden deze Tour; ik hoop voor hem dat hij de klus in Parijs kan afmaken.”

Froome zou met een nieuwe Tourzege op gelijk hoogte zijn gekomen met vijfvoudig winnaars Bernard Hinault, Miguel Indurain, Eddy Merckx en Jaques Anquetil. Hij zou ook de eerste renner worden na Marco Pantani in 1998 met de dubbel Giro-Tour op zijn naam.