Peter Sagan is in de zeventiende etappe van de Tour de France ten val gekomen. De Slowaak, drager van de groene trui, is wel weer op de fiets gestapt, maar rijdt op grote achterstand. Over mogelijke verwondingen heeft zijn ploeg Bora-hansgrohe noch de Tourorganisatie iets gemeld.

Sagan is al zeker van de winst van het puntenklassement, mits hij Parijs haalt.