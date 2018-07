Tussendoortje over vlakke wegen

Na twee zware dagen in de Pyreneeën zoekt het Tourpeloton iets noordelijker vlakke en lichtglooiende wegen op. De rit van Trie-sur-Baïse naar Pau telt twee klimmetjes van de vierde categorie, een verademing voor de niet-klimmers na de afgelopen dagen. Wegens het uitvallen van een groot aantal topsprinters zal de controle door het peloton minder zijn en ligt er een kans voor aanvallers.

Startplaats Trie-sur-Baïse is nieuw in het Tourschema. Dat kan niet worden gezegd van Pau, dat de Tourkaravaan voor de zeventigste keer welkom heet. De eerste keer gebeurde dat in 1930. De stad, met een kleine 80.000 inwoners, is vaak bezocht voor of na een serie ritten in de Pyreneeën. Vorig jaar won de Duitser Marcel Kittel er de massasprint voordat het peloton de bergen opzocht. Nederlands succes was er in het verleden volop. Theo Middelkamp had de primeur in 1938. Veel later volgden ritzeges van Henk Lubberding (1978), Gerrie Knetemann (1980), Erik Breukink (1987), Adrie van der Poel (1988) en Leon van Bon (1998).