Waterpolosters naar derde EK-finale op rij

De Nederlandse waterpolosters hebben in Barcelona voor de derde keer op rij de finale gehaald bij de Europese titelstrijd. In de halve finale werd titelverdediger Hongarije met 8-7 verslagen. In een herhaling van de finale van het EK van 2016 (toen werd het 7-9) stonden de volgende periodestanden op het scorebord: 2-1 3-3 2-1 1-2.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga verdedigde sterk met doelvrouw Laura Aarts als grote uitblinker. Voorin had Oranje met Maud Megens een topaanvalster in huis. Megens zorgde voor de achtste treffer, die uiteindelijk de winnende was.

Het was een echte waterpolothriller. Beide ploegen ontliepen elkaar niet veel, maar de individuele klasse voorin van Megens en Sabrina van der Sloot (beiden twee doelpunten) en in het doel maakte het verschil. De 21-jarige Aarts keepte uitstekend en hield met snelle reflexen de bal uit het doel.

De Hongaarse waterpolosters kwamen nog wel op voorsprong, maar Oranje pakte daarna het initiatief en leidde na de eerste periode met 2-1. De ploeg kwam daarna niet meer op achterstand. Hongarije kwam in het laatste kwart nog terug en was in de slotseconden dicht bij de gelijkmaker. Aarts zorgde met hulp van de lat voor een plek in de finale.

Oranje gaat zich opmaken voor de derde EK-finale op rij. Twee jaar geleden was Hongarije te sterk en in 2014 pakte Spanje het goud. Een herhaling van vier jaar terug behoort nog tot de mogelijkheden. Spanje gaat met Griekenland uitmaken wie het tegen Oranje mag opnemen in de finale.