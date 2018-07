Démare heeft ritzege in Tour te pakken

De Franse sprinter Arnaud Démare heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een relatief vlakke rit van Trie-sur-Baïse naar Pau. De renner van Groupama-FDJ hield in de massasprint zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Voor Démare was het zijn eerste ritzege in deze Tour.

Een vluchtpoging van vijf renners onder wie Niki Terpstra strandde op zo’n 20 kilometer voor de finish. Geletruidrager Geraint Thomas en zijn naaste belager Tom Dumoulin finishten in het peloton. Vrijdag moeten zij weer vol aan de bak in de laatste bergrit van deze Tour.

Vijf renners gingen er al snel vandoor, maar het peloton liet ze niet zomaar een grote voorsprong opbouwen. Niki Terpstra, de Australiërs Matthew Hayman en Luke Durbridge, de Belg Guillaume van Keirsbulck en de Fransman Thomas Boudat kregen nooit meer dan een marge van twee minuten. Op een kleine 20 kilometer voor de streep, bovenop het klimmetje van de Côte d’Anos, werd de groep bijgehaald door een aantal renners die heuvelop uit het peloton waren weggesprongen. Onder hen de Ier Daniel Martin, maar het peloton vond het welletjes en het twaalftal kreeg geen ruimte.

De ploeg van Démare, die vorig jaar zijn eerste ritzege in de Tour had geboekt maar dit jaar nog niet verder was gekomen dan de derde plaats, leidde het peloton. Ook Peter Sagan en zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe meldden zich aan het front. Maar in de sprint kwam de Slowaakse wereldkampioen, nog gehinderd door een val in de rit van woensdag, er niet aan te pas. Voor de 25-jarige Démare was het zijn vijftigste zege als wielerprof.