Katoesja langer door met drie renners

Katoesja-Alpecin heeft drie renners langer aan de wielerploeg verbonden. De teamleiding meldde donderdag dat Alex Dowsett, Reto Hollenstein en Marco Haller een nieuwe verbintenis hebben ondertekend.

De 29-jarige Dowsett kwam een jaar geleden over van Movistar. De Britse tijdrijder verlengde zijn contract bij Katoesja met twee jaar. Hollenstein, een 32-jarige Zwitser, verruilde in de winter van 2017 het opgedoekte IAM Cycling voor Katoesja. Ook hij blijft twee jaar langer bij het wielerteam.

Marco Haller had nu mee moeten doen aan de Tour de France. De Oostenrijker (27) liep tijdens een training in april verscheidene fracturen in zijn linkerknie op toen hij door een auto werd aangereden. Haller kon daardoor zijn ploeggenoot Marcel Kittel in de sprint niet bijstaan in Frankrijk. Haller kreeg een nieuw contract voor één jaar.