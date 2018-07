Sagan van start in achttiende etappe

Peter Sagan kan de Tour de France vervolgen. De Slowaak, drager van de groene sprinterstrui, ging woensdag in de zeventiende etappe onderuit en liep blauwe plekken en schaafwonden op. De ploegleiding van Bora-Hansgrohe meldt dat Sagan na een lange nacht slapen fit genoeg is om donderdag op de fiets te stappen.

,,Hij heeft pijn, maar hij is de wereldkampioen. Dus hij gaat de uitdaging aan”, aldus Bora-Hansgrohe via Twitter. Als Sagan zondag de finish in Parijs haalt, is hij voor de zesde keer zeker van de groene trui. De Slowaak komt daarmee op gelijke hoogte met de Duitser Erik Zabel.

De achttiende etappe gaat donderdag over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau over deels vlakke en deels glooiende wegen.