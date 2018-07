Terpstra: peloton speelde Pacman

De hele dag reed hij met vier medevluchters voor het peloton uit. Maar op ruim 18 kilometer voor de finish van de achttiende Touretappe was het avontuur van Niki Terpstra en zijn metgezellen voorbij en eindigde de rit zoals verwacht in een massasprint. ,,Het peloton bepaalt uiteindelijk of zo’n poging lukt, ze speelden een potje Pacman met ons”, vertelde Terpstra bij de NOS.

De klassiekerspecialist van Quick-Step had in ieder geval een deel van zijn plannen zien lukken. ,,Ik ging vandaag voor de ontsnapping. Dat we teruggepakt worden, die kans was groot. Het gebeurde eerder dan ik verwacht had. Jammer, ik had in de finale nog wel wat willen proberen. Maar het ging in een keer heel snel. Het was een mooi groepje. Het was slim van het peloton dat ze het gat klein hielden.”