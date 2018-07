Verstappen: voor de winst gaan wordt moeilijk

Max Verstappen verwacht dat het voor hem in zijn Red Bull lastig wordt zondag op de Hungaroring voor de winst te gaan. Dat zegt de coureur aan de vooravond van de Grote Prijs van Hongarije op Verstappen.nl. ,,Over het algemeen moet je hier op pole staan om te winnen. Dat zal lastig worden. Maar ik denk wel dat we er dicht bij zullen zitten.”

Ten dele ligt het circuit hem wel, zegt Verstappen. ,,Het is een van de kleinere circuits. In het eerste deel zitten nog wat rechte stukken, daar leveren we tijd in. In de tweede en de laatste sector kunnen we beter uit de voeten. Dus daar moeten we zorgen dat we de snelste zijn.”

Hongarije markeert de helft van het seizoen in de Formule 1. ,,Het was niet de gehoopte start, maar daarna is het de goede kant op gegaan”, kijkt Verstappen terug op de eerste fase. ,,We hebben het positief omgedraaid. Hopelijk kunnen we de auto goed blijven doorontwikkelen. Op motorisch gebied zal dat een lastig verhaal zijn, omdat we dat niet zelf in de hand hebben. Maar ik hoop dat we als team goede stappen blijven zetten, ook met het oog op volgend jaar.”

Verstappen won tot dusverre dit seizoen de Grote Prijs van Oostenrijk.