Waterpoloërs na nipt verlies tiende op EK

De Nederlandse waterpoloërs zijn tiende geworden op het EK in Barcelona. In een spannende wedstrijd om de negende plaats verloor de formatie van bondscoach Robin van Galen nipt van Duitsland met 11-12 (1-5 4-4 4-3 2-0).

Oranje evenaart het resultaat van 2012, toen het bij het EK in Eindhoven tiende werd. Was de ploeg van Van Galen negende geworden, dan had dat het beste EK-resultaat opgeleverd sinds 1997.

Door een slechte start keken de Nederlandse waterpoloërs na het eerste kwart al tegen een 5-1-achterstand aan. Oranje herstelde zich in de tweede periode en na rust werd een inhaalslag ingezet. Met nog een kwart te spelen was het gat drie punten. Nederland kwam terug tot 11-12, met nog een kleine 3 minuten op de klok. Hele grote kansen bleven echter uit waardoor de ploeg van Van Galen zich tevreden moet stellen met een tiende plaats.