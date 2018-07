Wielrenner Julian Alaphilippe heeft zich in de Tour de France, indien hij Parijs haalt, verzekerd van de bollentrui. De Fransman van Quick-step kwam als eerste boven op de Col d’Aspin en pakte daarmee 10 punten.

Met een totaal van 150 punten is Alaphilippe, die ook twee etappes won, niet meer in te halen door de naaste belagers. Warren Barguil, die als tweede boven kwam, staat tweede met 81 punten. Geletruidrager Geraint Thomas is derde met 54 punten.