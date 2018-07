Atletiekbond handhaaft schorsing Rusland

Russische atleten blijven voorlopig uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Volgens de internationale atletiekbond (IAAF) hebben de Russen nog niet aan voldoende voorwaarden voldaan om weer toegelaten te worden.

,,We hebben veranderingen teweeggebracht”, zei voorzitter Sebastian Coe na een congres van zijn bond in ArgentiniĆ«. ,,Maar we zijn nog niet op het punt gekomen dat ze aan alle criteria hebben voldaan.”

Russische atleten zijn vanaf november 2015 geschorst na een grootscheeps dopingschandaal dat door de overheid zou zijn aangestuurd. Rusland heeft dat altijd ontkend. ‘Schone’ Russische atleten mogen wel onder neutrale vlag aan grote toernooien deelnemen. Dat zal ook gebeuren op de EK, die op 7 augustus in Berlijn van start gaan.