CAS handhaaft schorsing FIFA-bobo Valcke

Sporttribunaal CAS heeft het beroep van Jérôme Valcke, de voormalig secretaris-generaal van voetbalbond FIFA, verworpen. Volgens het arbitragehof in het Zwitserse Lausanne is de schorsing van tien jaar en de boete van 100.000 Zwitserse franc (91.000 euro) ,,volkomen toepasselijk”. Het CAS handhaaft de uitspraak van de ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA.

De 57-jarige Franse bestuurder was in beroep gegaan tegen de straf die hij opgelegd kreeg op 24 juni 2016 na een corruptieonderzoek door de ethische commissie van de FIFA. De Fransman die acht jaar lang de rechterhand was van FIFA-voorzitter Sepp Blatter, werd schuldig bevonden aan de verkoop van WK-kaartjes, het sjoemelen met reiskostenvergoedingen en het bewust verkopen van tv-rechten onder de marktwaarde. Bovendien zou hij geprobeerd hebben bewijsmateriaal te vernietigen en had hij niet meegewerkt aan het onderzoek van de FIFA.

Valcke kreeg aanvankelijk een schorsing van twaalf jaar. Die was door de FIFA teruggebracht naar tien jaar.