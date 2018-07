Chavanel passeert Zoetemelk

Sylvain Chavanel heeft een record van Joop Zoetemelk in de Ronde van Frankrijk verbroken. De Franse wielrenner fietste vrijdag zijn 366e etappe in de Tour.

Zoetemelk, die de Tour van 1980 won, fietste tussen 1970 en 1986 maar liefst 365 ritten in de Ronde van Frankrijk. Als Chavanel zondag de finish haalt in Parijs, dan komt hij tot 368 etappes.

De 39-jarige Chavanel is bezig met zijn achttiende Tour. Ook dat is een record. Hij kan de Ronde van Frankrijk voor de zestiende keer uitrijden. In dat geval evenaart hij een record van Zoetemelk en Amerikaan George Hincapie.

Chavanel won drie etappes in de Tour en reed twee dagen in de gele trui. Hij eindigde in 2009 als achttiende. Dat is nog steeds zijn beste eindklassering.