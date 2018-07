Gesink drie jaar langer bij LottoNL-Jumbo

Robert Gesink rijdt ook de komende drie seizoenen bij LottoNL-Jumbo. De 32-jarige Achterhoeker heeft zijn contract bij Nederlandse wielerploeg verlengd tot 2021.

Manager Richard Plugge van de Nederlandse WorldTour-ploeg voorziet de komende jaren een iets andere rol voor de klimmer. ,,Hij wordt steeds meer een teamplayer die als wegkapitein de jongeren en de kopmannen bijstaat. Hij is te goed om zich alleen maar weg te cijferen. Hij krijgt ook de komende jaren kansen om voor eigen succes te gaan.”

Gesink is tevreden met die nieuwe rol van ‘rittenkaper’. ,,Het is mooi dat ik dit nog een heel aantal jaren mag doen. Ik was toe aan die veranderde rol. Daarvoor hoef ik niet naar een andere ploeg.”

Hij vindt een langer verblijf bij LottoNL-Jumbo daarom ,,een logische zet”. ,,Als je kijkt naar de renners, de sponsoren en naar de aanwezige kennis, dan hebben we alle kaarten in handen om een van de toonaangevende ploegen te worden” zegt Gesink. ,,Ik ben blij dat ik mijn ervaring kan inbrengen en zo een bepalende rol kan vertolken. Ik moet daarin nog verder groeien, maar ik doe dat wel heel graag.”

Gesink begon in 2007 als beroepsrenner bij Rabobank en reed altijd voor de ploeg die later Belkin, Blanco en LottoNL-Jumbo werd. Hij eindigde in 2010 na het wegstrepen van Alberto Contador en Denis Mentsjov in het klassement als vierde en in de Tour de France van 2015 als zesde. In de zestiende etappe van deze Tour de France haalde Gesink zijn beste resultaat met een zesde plek.