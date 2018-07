De Nederlandse honkballer Didi Gregorius heeft een grote bijdrage geleverd aan de ruime zege van New York Yankees op Kansas City Royals in de Amerikaanse Major League. Hij sloeg in de vierde inning zijn achttiende homerun van het seizoen en bracht er drie punten mee binnen. De Yankees wonnen het duel in eigen stadion met 7-2.

De club uit New York raakte in de wedstrijd wel een andere belangrijke slagman kwijt. Aaron Judge liep een polsblessure op en is minstens drie weken uitgeschakeld.