Kruijswijk: we hebben het perfect gespeeld

Steven Kruijswijk zag vrijdag in de laatste bergrit van de Tour de France dat de tactiek van zijn ploeg LottoNL-Jumbo goed uitpakte. Eerst reed Robert Gesink lang voorop, daarna viel hijzelf regelmatig aan en tot slot was het Primoz Roglic die er in de afsluitende afdaling vandoor ging. De Sloveen pakte de etappewinst en steeg in het klassement naar de derde plaats, ten koste van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Kruijswijk zelf nam de vijfde plaats over van de Colombiaan Nairo Quintana.

,,We zouden allebei voor onze kans gaan. Hij wint de etappe en we schuiven allebei een plek op. Al met al een goede dag voor ons”, aldus Kruijswijk, die in de afdaling van de Col d’Aubisque de koplopers niet meer kon volgen. ,,De kramp schoot er aan alle kanten in. Dat geeft wel aan hoe zwaar het vandaag was.”

De Brabander gaf Gesink de complimenten. ,,Hij heeft echt ‘berenwerk’ gedaan door het verschil met de koplopers met 2 minuten te verkleinen. Primoz maakte het supermooi af, hij is zo sterk.”

Gesink: ,,Ik doe het graag en het was even nodig. Het moest even ‘kort en hard’, anders blijft Froome op z’n gemak zitten met al z’n helpers.” Bij de start van de etappe zei Gesink al dat hij dacht dat Roglic de negentiende etappe zou winnen. ,,Ik ben een meestervoorspeller”, grapte hij na de finish. ,,Nee, ik ken Primoz goed. Het was misschien een wilde gok van mij. Dat hij het uiteindelijk doet is wel heel erg sterk. Onze mannen hebben deze rit verkend en wisten wat er kon gebeuren. Ik kende deze kant van de Aubisque ook goed. Als team hebben we goed gewerkt en het mooi afgemaakt. Het is een toptour voor ons”, doelde Gesink op de eerdere etappezeges van sprinter Dylan Groenewegen.