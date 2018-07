NOC*NSF ziet minder leden, maar meer sporters

Het aantal mensen dat lid is van een sportclub is in 2017 licht gedaald. Sportkoepel NOC*NSF registreerde vorig jaar 5.194.000 lidmaatschappen, 44.000 minder dan in 2016. Ook het aantal sportverenigingen daalde met 676 naar 23.870. Het is een tendens die al enkele jaren zichtbaar is.

Nederlanders zijn wel meer gaan sporten. Ongeveer 5 miljoen mensen doen dat buiten een sportclub om. Volgens de jaarcijfers van NOC*NSF sportte in 2017 64 procent van de Nederlanders minimaal één keer per week en dat is 3 procent meer dan in 2016. In absolute aantallen komt dat overeen met 10.115.000 mensen in de leeftijd van 5 tot en met 80 jaar.

De voetbalbond KNVB is nog altijd veruit de grootste bond met ruim 1,2 miljoen leden, ook al raakte de bond er 14.000 kwijt. De tennisbond KNLTB zag 12.000 leden verdwijnen, maar is nog altijd de tweede bond in aantal leden met 570.000. Sportvisserij Nederland is de op twee na grootste bond met 562.000 leden. De hockey-, zwem- en volleybalbond zagen een bescheiden ledengroei, de paardensportbond raakte relatief veel leden kwijt: 22.000.

Fitness is de meest beoefende ongeorganiseerde sport in Nederland. Volgens de sportkoepel brachten in 2017 ruim 3 miljoen mensen geregeld een bezoek aan de sportschool. Wandelen, zwemmen en hardlopen zijn ook populair.

Uit de cijfers blijkt dat iets minder dan de helft van de mensen die sporten lid zijn van een sportclub. ,,Kunnen sporten waar en wanneer het de sporter uitkomt wordt steeds belangrijker”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF. ,,Gelukkig zien we dat steeds meer sportclubs meer gedifferentieerde lidmaatschappen aanbieden, bijvoorbeeld tennissen op korfbalvelden of wandelclubs bij voetbalverenigingen. Zo hebben ogenschijnlijk traditionele clubs aanwas van nieuwe leden en daarmee ook nieuwe vrijwilligers.”