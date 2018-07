Red Bulls snel in eerste training Hungaroring

Formule 1-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo hebben in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije aangetoond dat Red Bull snel is op de Hungaroring. Ricciardo was de snelste, Verstappen zette de derde tijd neer. De Limburger was 0,088 seconde minder snel dan zijn Australische teamgenoot. De Duitser Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari de tweede tijd, 0,079 achter Ricciardo.

Volgens ingewijden is het circuit nabij Boedapest op het lijf geschreven van de Red Bulls, die qua motorisch vermogen minder krachtig zijn dan Mercedes en Ferrari, maar van hun betere wegligging profiteren op bochtige circuits. Verstappen was er in aanloop naar de race op zondag minder uitgesproken over. ,,Over het algemeen moet je hier op pole staan om te winnen. Dat zal lastig worden. Maar ik denk wel dat we er dicht bij zullen zitten.”

De coureurs rijden later vrijdag de tweede training. Zaterdag is de kwalificatie en zondag de race. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton reed in de eerste sessie de vijfde tijd in zijn Mercedes. Hij was 0,423 seconde trager dan Ricciardo.