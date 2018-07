Roglic: ik blijf mezelf verbazen

Primoz Roglic verkeert in de Tour de France in de vorm van zijn leven. De Sloveen van LottoNL-Jumbo won vrijdag de ‘koninginnenrit’ en nam in het algemeen klassement de derde plaats over van de Brit Chris Froome. Vooraf had hij met die klassering geen rekening gehouden.

,,Ik verbaas mezelf, dit is echt waanzin en het voelt superlekker”, aldus Roglic na de finish in Laruns. ,,Ik had duidelijk de benen vandaag. Het is zonde als je daar dan geen gebruik van maakt. Ik probeerde het al eerder en uiteindelijk lukte het me om weg te komen.”

Roglic verkleinde in het klassement de achterstand op nummer twee Tom Dumoulin tot 19 seconden. Het parcours van de 31 kilometer lange tijdrit van zaterdag lijkt hem te liggen. ,,Het is een nieuwe dag om me op te richten. Het is voor iedereen hetzelfde. We beginnen allemaal weer op nul.”