Sagan: een van de pijnlijkste dagen ooit

De gehavende Peter Sagan haalde op wilskracht de finish van de laatste bergetappe van de Tour de France. Op zijn eigen website noemde hij het ‘een van de meest pijnlijke en moeilijkste dagen die ik ooit heb gehad in mijn loopbaan’.

De drager van de groene trui is al zeker van winst van het puntenklassement, maar dan moet hij de Tour wel uitrijden. ,,De blessures en de hitte zorgden ervoor dat er geen einde leek te komen aan deze laatste bergetappe”, schrijft Sagan over de lijdensweg.

,,Ik had kunnen afstappen, maar we zijn zo dicht bij Parijs. Dat zou ook niet eerlijk geweest zijn naar mijn team, dat ik wil bedanken voor het feit dat het tweehonderd kilometer bij me is gebleven. Maar als dit een klassieker was geweest, dan had ik opgegeven.”

De 28-jarige Slowaak kan de groene trui voor de zesde keer veroveren.