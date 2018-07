Strijd om gele trui nadert ontknoping

Voor de klimmers is de negentiende etappe van de Tour de France de laatste kans op dagsucces. Maar vrijdag gaat het tussen Lourdes en Laruns toch vooral over de strijd om de gele trui. Geraint Thomas lijkt een veilige marge (1.59) te hebben op Tom Dumoulin. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome volgt op 2.31 op zijn land- en ploeggenoot. De sterke Sky-ploeg zal de Limburgse kopman van Sunweb geen moment uit het oog verliezen. Maar Dumoulin zei, mits de benen goed voelen, nog wel een plannetje te hebben.

Veranderen de verschillen niet dan lijkt de Tourzege voor Thomas, de 32-jarige renner uit Wales. Met zijn tijdritkwaliteiten is een marge van een kleine twee minuten op wereldkampioen tijdrijden Dumoulin normaal gesproken voldoende.

De laatste bergetappe begint in Lourdes om kwart over twaalf. De finish van de rit over onder meer de Tourmalet en de Aubisque is rond half zes.