Thomas: dolblij dat dit erop zit

Met een grote glimlach stond Geraint Thomas aan de finish van de negentiende etappe van de Tour de France. De drager van de gele trui van Team Sky had alleen wat toegegeven op een ontketende Primoz Roglic. Winst van de Ronde van Frankrijk kan hem na de laatste bergetappe nauwelijks meer ontgaan.

Thomas begint zaterdag met een voorsprong van 2.05 op Tom Dumoulin aan een tijdrit over 31 kilometer. Als er geen heel gekke dingen gebeuren, mag de Brit zondag feestvieren in Parijs. ,,Ik ben hartstikke blij”, zei Thomas. ,,Wat een stress allemaal. Eerst vielen Landa en Bardet heel vroeg aan. LottoNL-Jumbo ging daarna volle bak. Ik wist dat ik bij Dumoulin moest blijven, maar die ging weer achter Roglic aan. En Roglic was heel sterk. Hij ging zo hard omlaag. Ik ben blij dat ik het er heel vanaf heb gebracht. Ik ben echt tevreden dat dit erop zit.”