Tijdrit vol klimmetjes in voorlaatste rit Tour

Het is zaterdag voor de klassementsrenners in de Tour de France de laatste kans om tijd te winnen op de concurrentie. De twintigste etappe is een individuele tijdrit, de eerste en enige in de 105e editie van de Tour de France.

De eindzege lijkt na de laatste bergrit zeker voor Geraint Thomas. De Brit van Team Sky verdedigt een voorsprong van 2.05 op Tom Dumoulin en van 2.24 op de Sloveen Primoz Roglic. De strijd lijkt daarom zaterdag vooral te gaan om de overige podiumplaatsen. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is vierde en staat 13 seconden achter op Roglic.

De tijdrit is 31 kilometer lang en gaat van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette. Het parcours is geen moment vlak. De renners krijgen vanaf het begin te maken met pittige en steile klimmetjes. De afdalingen zijn bovendien behoorlijk technisch. De tijdrit is daarmee een stuk moeilijker dan een jaar terug op de voorlaatste dag van de Tour in Marseille.

De twintigste en voorlaatste etappe van de Tour begint om 12.00 uur.