Vettel troeft Red Bulls af in tweede training

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo hebben in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije de snelste tijd aan Sebastian Vettel moeten laten. De Duitse Ferrari-coureur zette met 1.16,834 de snelste ronde neer en bleef daarmee Verstappen 0,074 seconde voor. Ricciardo, die in de eerste training ’s ochtends de snelste was, zat er met 0,227 seconde iets verder achter.

Volgens ingewijden is het circuit nabij Boedapest op het lijf geschreven van de Red Bulls en de Ferrari’s presteren goed op het bochtige circuit. De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren op de vijfde en zesde plek aanmerkelijk langzamer.

In de slotfase van de tweede training testten de meeste coureurs de houdbaarheid van hun banden. Hierdoor werden er nauwelijks nog rondetijden verbeterd.

Verstappen was tevreden over de eerste trainingen. ,,De auto voelde goed aan”, liet hij weten op Verstappen.nl. ,,Het ging vooral goed in de tweede sector, waar de meeste bochten zijn, al verliezen we nog steeds vrij veel op het rechte stuk. We kunnen onze auto nog verbeteren, maar of dat genoeg zal zijn voor de poleposition, weet ik niet.”

De Red Bull-coureur verwacht dat Mercedes er bij de kwalificatietraining zaterdag weer bij zal zitten. ,,In de lange runs was Mercedes ook competitief”, zag de Limburger. ,,Het zal dicht bij elkaar zitten, maar het hangt allemaal af van de kwalificatie, want inhalen is hier ontzettend moeilijk.”